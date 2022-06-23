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Первенству Футбольной национальной лиги вернут историческое название

Первенству Футбольной национальной лиги вернут историческое название
Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с нового сезона будет действовать под историческим названием - Первая лига, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона 2022/2023", - говорится в сообщении.

ФНЛ является вторым по статусу дивизионом в российском футболе вслед за Российской премьер-лигой. Сначала первенство входящих в ее систему команд называлось Первой лигой, затем - Первым дивизионом.

футбол РФС ФНЛ Первая лига
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