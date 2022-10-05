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В Федерации бокса России назвали ожидаемым решение по допуску россиян

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России приступает к подготовке к участию россиян в международных турнирах, после решения Международной ассоциации бокса (IBA) снять ограничения с россиян и белорусов, заявила генеральный секретарь ФБР Татьяна Кириенко.

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"Конечно, это новость глобального масштаба. Мы ждали это решение, у нас всегда были заготовлены флаг и гимн Российской Федерации. Надеялись на допуск в конце ноября, но долгожданное событие произошло именно сейчас. Огромное спасибо Международной ассоциации бокса и всему боксёрскому миру", - цитирует Кириенко пресс-служба ФБР.

"Решение вступает в силу сегодня, мы моментально собираем тренерский совет и будем обсуждать дальнейшие действия. Сегодня уже можно планировать выезды на международные соревнования, и завтра сможем объявить, на какие турниры отправится сборная. (...) Благодарю Умара Назаровича Кремлёва и Совет директоров IBA, всю боксёрскую семью, которые справедливо оценили ситуацию", - добавила она.

Ранее в среду сообщалось, что Совет директоров Международной ассоциации бокса проголосовал за отмену запрета на допуск боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Спортсмены смогут выступать со своими гимном и флагом.

В марте IBA отстранила российских и белорусских боксеров из-за ситуации на Украине.

25 сентября делегаты внеочередного конгресса Международной ассоциации бокса подтвердили полномочия президента россиянина Умара Кремлева.

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