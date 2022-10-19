Российский теннисист Карацев проиграл британцу Норри на турнире в Стокгольме

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев в матче второго круга турнира в Стокгольме потерпел поражение от представителя Великобритании Кэмерона Норри.

Результат встречи 6:7, 6:3, 6:4 в пользу 17-й ракетки мира Норри. Карацев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 45-е место.

Больше россиян на турнире не осталось. Накануне Александр Шевченко (149) в стартовом раунде уступил швейцарцу Антуану Белье (192).

Соревнования в Швеции относятся к категории АТР-250 и имеют призовой фонд более 648 тысяч евро.