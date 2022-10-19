В Евразийской ассоциации допустили возвращение российских конников на международные старты

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Спортсмены-конники из России могут вернуться на международные соревнования по итогам обсуждения данного вопроса 20 октября на Генассамблее Ассоциации Национальных олимпийских комитетов (АНОК), которое проходит в Сеуле, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь Евразийской Ассоциации конного спорта (ЕЕА) Сергей Буйкевич.

"Спортивным чиновникам высокого уровня уже ясно, что без участия спортсменов из России международные соревнования теряют значительную часть остроты, зрелищности и драйва. Да и амбициозные зарубежные атлеты хотят наград, добытых в настоящей напряженной борьбе, которая невозможна без россиян. Зрители - тоже требуют зрелищ, поэтому российский спорт на международном уровне "отменить" и игнорировать не получится", - сказал Буйкевич.

Генсек ЕЕА напомнил, что Евразийская Ассоциация конного спорта последовательно выступает за допуск российских всадников к международным стартам-2023 и за проведение в России квалификационных предолимпийских турниров по выездке и конкуру - перед Играми-2024 в Париже.

"ANOC - самая большая дискуссионная платформа в мире спорта, объединяющая 206 стран. Сейчас отношение к участию российских спортсменов в международных стартах ощутимо меняется в позитивную сторону", - отметил Буйкевич.

Ранее Россия уведомила Международную Федерацию конного спорта (FEI) о желании и готовности российской стороны провести в спортивном сезоне-2023 Евразийские игры по трем олимпийским дисциплинам конного спорта в ранге специальной Олимпийской Квалификации, а также более полутора десятков соревнований, имеющих статус международных, в том числе - семь соревнований по преодолению препятствий, четыре - по троеборью, три - по выездке. Предусматривается также турнир по паралимпийской выездке.

Основным местом проведения тренировочных и соревновательных мероприятий для российских всадников станут площадки подмосковного конноспортивного комплекса MAXIMA PARK, где уже готовятся к Олимпиаде в Париже и регулярно выступают спортсмены-конники стран-участниц Евразийской Ассоциации конного спорта - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также Армении и Азербайджана.

В Евразийскую ассоциацию конного спорта входят десять постсоветских государств и Иран. Они объединены в три группы: Европейскую (Россия, Белоруссия, Молдавия), Центрально-Азиатскую (Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан) и Каспийско-Кавказскую (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран). Все они, в свою очередь, составляют региональную группу 3 Международной федерации конного спорта (FEI).