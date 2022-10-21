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Боксеры сборной России в субботу проведут бои с Кубой

Это будет первый старт российских боксеров после снятия санкций

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сборные России и Кубы по боксу 22 октября проведут поединки в рамках матчевой встречи.

В этот день пройдут поединков по правилам профессионального бокса, прямую трансляцию из Санкт-Петербурга будет вести Первый канал.

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В составе команд выступят сильнейшие боксеры. Поединки будут проходить на "Сибур-Арене".

Капитаном российской команды станет серебряный медалист Олимпийских Игр в Токио, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов. Ему предстоит встреча с чемпионом Кубы Пиндером Чавеко в весовой категории до 91 кг.

В весовой категории до 65 кг чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства Европы и призер чемпионатов России Илья Попов встретится с чемпионом Кубы Йоэлисом Леалем. Чемпион России Павел Сосулин (до 75 кг) выйдет в ринг против чемпиона Кубы Ноэлвиса Рейеса. А в супертяжелой весовой категории выявят сильнейшего два чемпиона своих стран: Россию представит четвертьфиналист Олимпиады в Токио Иван Верясов, Кубу – Ангело Морехон.

В категории до 71 кг бронзовый призер чемпионата России, мастер спорта международного класса Дмитрий Захаров сразится с чемпионом Кубы Реньером Диасом Сальгадо.

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"В Федерации бокса России известие о допуске наших спортсменов к международным соревнованиям было принято с большой радостью. Практически год ребята не выступали, и сейчас, я думаю, матчевая встреча "Россия-Куба" - начало наших международных стартов. IBA открыла перед нами дверь, а это важный момент в истории всего спорта. Первая ассоциация, которая официально допустила спортсменов Российской Федерации выступать не просто на международных стартах, но ещё и под своим флагом и гимном", - заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Стрелков.

По словам Сергея Стрелкова, Санкт-Петербург был не случайно выбран для проведения матчевой встречи – сборная Северной столицы второй год подряд занимает первое общекомандное место на чемпионате России. Поэтому и Санкт-Петербург имеет прерогативы в формировании сборной – 3 человека в команде – местные боксеры.

Матчевая встреча станет первым событием после того, как 5 октября совет директоров IBA допустил российских боксеров до международных соревнований.

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