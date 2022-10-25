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Футболист блогерской команды "Амкал" перешел в профессиональный клуб Болгарии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник любительской команды "Амкал", выступающей в Медиалиге, Михаил Прокопьев подписал контракт с болгарским профессиональным футбольным клубом "Ботев", сообщает пресс-служба ФК из Пловдива.

Сообщается, что воспитанник школы петербургского "Зенита" успешно прошел испытательный срок.

В соцсетях "Амкала" говорится, что контракт Прокопьева с болгарским клубом будет действовать до 2025 года.

В чемпионате Болгарии "Ботев" занимает сейчас 10-е место.

футбол Россия Болгария
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