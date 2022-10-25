РФ продолжит стратегию по спорту, несмотря на планы лишить ее членства в ФИФА

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит реализовывать свою стратегию развития спортивной отрасли, в том числе на воссоединенных территориях, заявил министр спорта Олег Матыцин, комментируя планы главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко добиться исключения РФ из международных футбольных организаций.

"Мы информированы о том, что заявляют наши коллеги из-за рубежа, но мы уверены в своей стратегии развития и консолидации, а также солидарности. Все, что идет в противовес этой стратегии, для нас неприемлемо", - сказал Матыцин.

"Мы - спортивная страна с традициями, культурой, большим внутренним ресурсом, а также стратегией развития. В итоге международные федерации поймут, как много они потеряли за период нашего отстранения для своих видов спорта, в том числе привлечение СМИ, коммерции и популяризации", - добавил министр.

"Мы одинаково конструктивно ведем диалог со странами Азии, в спорте у нас нет недружественных стран, мы проводим много открытых турниров, каждый принимает решение исходя из политической ситуации, которая складывается в их странах. Надеюсь, что скоро кризис будет преодолен", - подчеркнул он.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что РФС начал работу по интеграции воссоединенных территорий в свои регулярные чемпионаты.

"С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому всё это делается, для того чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками", - сказал Чернышенко.

Также в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что профессиональные футбольные клубы из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях Футбольной национальной лиги со следующего сезона.

Вскоре глава УАФ Андрей Павелко потребовал исключения Российского футбольного союза из ФИФА и УЕФА.