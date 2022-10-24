РФС интегрирует присоединенные территории в свои турниры

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спортивная инфраструктура на воссоединённых территориях в Донецке и Мариуполе будет восстановлена в кратчайшие сроки, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

"Самое главное - развитие физкультуры и спорта на воссоединённых территориях. Мы работаем, помогали ребятам - почти 800 спортсменов - продолжить соревновательную практику. Сейчас восстанавливаем спортивную инфраструктуру в Мариуполе "Ильичёвец", "Азовмаш", плавательный бассейн "Нептун", в Донецке дворец спорта "Дружба", - доложил Чернышенко.

"С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому всё это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками", - добавил он.

Чернышенко подчеркнул, что спортивная инфраструктура в этих регионах "разрушена длительной войной и теми ударами, которые наносила Украина по ним".

"Поскольку Марат Шакирзянович (Хуснуллин) занимается этим вопросом, у нас стройка как раз сконцентрирована в его ведении, нет сомнений, что он это сделает в кратчайшие сроки. Мы видим, какими темпами там идёт мобилизация строительства", - отметил вице-премьер.