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Хэмилтон пообещал, что продлит контракт с Mercedes

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон заявил, что подпишет новое соглашение с командой Mercedes.

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"Буду ли я пилотом, когда мне исполнится 40 лет? Может быть. Mercedes и я обязательно продлим контракт, мы сядем за переговоры в ближайшие два года", - приводит слова 37-летнего Хэмилтона Auto Motor und Sport.

"Это моя семья, мы прошли через огонь и воду", - подчеркнул гонщик.

Летом 2021 года Хэмилтон в очередной раз продлил контракт с Mercedes, срок действия нынешнего соглашения рассчитан до 2023 года.

Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года, нынешний сезон в "Королевских гонках" для него 16-й. В 2008 году он стал чемпионом, защищая цвета McLaren. В 2014, 2015, 2017-2020 годы британец еще шесть раз завоевал звание чемпиона, выступая уже за Mercedes.

автоспорт Формула-1 Льюис Хэмитлтон
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