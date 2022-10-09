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Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках "Формулы-1"

Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках "Формулы-1"
Макс Ферстаппен
Фото: Clive Rose/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Японии - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Второе место занял напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим стал Шарль Леклер из Ferrari. Леклер финишировал вторым, однако получил пятисекундный штраф за нарушение правил на последнем круге и опустился на третью позицию.

Благодаря победе Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в "Формуле-1". Для него этот титул стал вторым подряд.

Гонка была остановлена после второго круга из-за сильного дождя и возобновилась спустя два часа. Пилоты успели преодолеть 29 кругов из 53 запланированных.

Карлос Сайнс (Ferrari) и Александр Албон (Williams) вылетели с трассы на первом круге и не смогли продолжить участие в заезде.

Гран-при Японии состоялся после двухлетнего перерыва.

Очередным этапом чемпионата станет Гран-при США, который состоится 21-23 октября.

автоспорт Формулы-1 Гран-при Японии Макс Ферстаппен
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