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Хэмилтон продлил контракт с Mercedes

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Британский гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с командой Mercedes.

Как сообщается на сайте Mercedes, контракт рассчитан на два года.

36-летний Хэмилтон выступает в Mercedes с 2013 года, шесть раз став в составе команды чемпионом мира. Будучи пилотом Mercedes, он выиграл 77 этапов чемпионата.

В прошлом году Хэмилтон в седьмой раз выиграл чемпионат мира, сравнявшись по этому показателю с немцем Михаэлем Шумахером. Один из чемпионских титулов в карьере он выиграл, будучи пилотом McLaren – команды, за которую британец выступал до перехода в Mercedes. Также он превзошел два рекорда легендарного немца - по числу выигранных Гран-при.

автоспорт Формула-1 Льюис Хэмитлтон

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