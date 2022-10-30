Наставник сборной России по регби прокомментировал поражение от легионеров чемпионата РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Александр Первухин заявил, что его подопечные имели все шансы победить сборную легионеров PARI Чемпионата России под названием "Барбарианс".

"Должны были выиграть этот матч. Первый тайм прошел с нашим преимуществом, была задача его развить во втором тайме, но смогли "взорваться" только в конце игры. Есть сожаление, что матч проигран, мы упустили много возможностей", - сказал Первухин.

"Спасибо Волгограду, стадиону, болельщикам, которые нас очень тепло приняли", - добавил он.

Встреча закончилась поражением россиян со счетом 21:22 (14:12).

Главный тренер сборной легионеров чемпионата России "Барбарианс" Джей Пи Нил после победы над сборной России отметил, что победа его подопечным далась непросто.

"Игра могла повернуться в любую сторону, соперник очень хорошо показал себя, но, к счастью, мы довели игру до победы. Первые 15 - 20 минут были очень тяжелыми, так как мы собрались в первый раз, но потом все стало получаться, игра пошла", - сказал Нил журналистам после окончания встречи.

"Превосходный стадион, так и должны проходить регбийные матчи, мы привыкли к этому в ЮАР, сейчас это приходит в Россию. По своему опыту скажу, в некоторых аспектах российские регбисты отстают от Австралии, ЮАР и другие, но у россиян есть большое желание учиться чему-то новому, становиться лучше", - сказал он.

"В какой бы город России я не приехал, везде есть прекрасные спортивные объекты, спорт вообще играет большую роль в жизни россиян. Куда бы я не пошел, на объектах есть те, кто занимается на них, нам даже иногда приходится ждать своей очередь. В такое сложное время, как сейчас спорт для людей крайне важен, он дает положительные эмоции", - добавил Нил.

Сборная легионеров состояла из лучших игроков из Южной Африки, Грузии, Тонга и других стран