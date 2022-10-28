Российские регбисты нацелены победить легионеров чемпионата России в тест-матче

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по регби не испытывает проблем с физической готовностью перед товарищеским матчем сборной легионеров чемпионата России под названием (команды легионеров) "Барбарианс", заявил главный тренер национальной команды страны Александр Первухин.

"Хочу поблагодарить наших иностранных спортсменов, эти игроки значительно повышают уровень российского чемпионата. Спасибо им за то, что согласились провести матч. У них достаточно сильная команда", - сказал Первухин на пресс-конференции в Волгограде в пятницу.

"Почти полсостава российской команды приехали после финала Кубка и заключительной части чемпионата, поэтому с физикой нет проблем. Надеюсь, погода не помешает, игра будет быстрой и пройдет на встречных курсах. Наши игроки в хорошем настроении, в отличной форме и хотят победить", - добавил он.

Главный тренер команды "Барбарианс" южноафриканец Джей Пи Нил предположил, что матч против россиян, несмотря на товарищеский статус, не будет легким.

"Это отличная инициатива Федерации регби России, легионеры давно уже обсуждали возможность провести матч против сборной России. Мы готовились под проливным дождем, поэтому мы на тренировке мы стараемся больше узнать друг друга. Ребята готовы к работе, они знают, что против сборной России игра не будет легкой", - сказал Нил.

Товарищеский матч национальной сборной России по регби против сборной легионеров PARI Чемпионата России, в которую войдут лучшие игроки из Южной Африки, Грузии, Тонга и других стран, состоится 29 октября на "Волгоград Арене". Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Главным тренером сборной станет Александр Первухин, возглавляющий "Енисей-СТМ". В тренерский штаб вошли Александр Янюшкин (главный тренер "Локомотива-Пенза") и Вакиль Валеев (тренер "Енисей-СТМ"). Тренером "Барбарианс" является южноафриканец Джей Пи Нил, который также является наставником "Стрелы".

Это будет заключительная игра "русских медведей" в 2022 году. Матч пройдет в рамках 130-летнего юбилей российского регби.

15 сентября 2013 года в Москве на стадионе "Слава" состоялся подобный матч всех звезд тогда еще Профессиональной регбийной лиги. В этой встрече сыграли команды "Русские Медведи", составленная из представителей сборной России по регби, и "Russian Barbarians", основу которой составили иностранные регбисты, выступавшие в российских клубах. Победу со счетом 16:10 одержали "Русские Медведи" во главе с Николаем Нерушем и нынешним наставником "Красного Яра" Игорем Николайчуком.