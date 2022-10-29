Сборная России по регби уступила команде легионеров Чемпионата России "Барбарианс"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Товарищеский матч с участием сборной России по регби и сборной легионеров PARI Чемпионата России под названием "Барбарианс", составленной из лучших игроков из Южной Африки, Грузии, Тонга и других стран, состоялся в субботу на "Волгоград Арене".

Встреча закончилась со счетом 21:22 (14:12).

Сборную России в матче возглавлял Александр Первухин, тренирующий "Енисей-СТМ". Ему помогали Александр Янюшкин (главный тренер "Локомотива-Пенза") и Вакиль Валеев (тренер "Енисей-СТМ"). Тренером "Барбарианс" был южноафриканец Джей Пи Нил, который также является наставником казанской "Стрелы".

Матч, который прошел в рамках празднования 130-летнего юбилея российского регби, стал заключительным для национальной команды России в 2022 году.

15 сентября 2013 года в Москве на стадионе "Слава" состоялся подобный матч всех звёзд тогда еще Профессиональной регбийной лиги. В той встрече сыграли команды "Русские Медведи", составленная из представителей сборной России по регби, и "Russian Barbarians", основу которой составили иностранные регбисты, выступавшие в российских клубах. Победу со счетом 16:10 тогда одержали "Русские Медведи".