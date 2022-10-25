Гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в НХЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" нанесли поражение "Нью-Джерси" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 6:3 (1:1, 4:0, 1:2) в пользу "Вашингтона". Одну из шайб в составе столичной команды провел российский нападающий Александр Овечкин, его гол состоялся во втором периоде.

Овечкин довел до 783 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, по этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов. Лидирует Уэйн Грецки (894), на втором месте находится Горди Хоу (801).

"Вашингтон" и "Нью-Джерси" представляют Восточную конференцию НХЛ. "Вашингтон", набрав 8 очков в семи матчах, занимает 10-е место; "Нью Джерси" располагается на 14-й строчке – 6 очков в шести матчах.