Нижний Новгород в 2023 году примет крупный турнир по триатлону

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023 пройдет 4 и 5 августа 2023 года в Нижнем Новгороде.

"В рамках фестиваля пройдут соревнования по триатлону на двух дистанциях, заплывы на открытой воде, женский и детский забеги. Всего в мероприятии планируется более 2000 участников. Для региона это крупное событие, так как привлечет не только триатлетов, но и тысячи болельщиков со всей страны", - говорится в сообщении организаторов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что "за последнее время Нижний Новгород принял множество ярких и знаковых событий".

"Благодаря масштабной программе преобразований к 800-летию города появились новые площадки для проведения творческих и спортивных мероприятий. У нас есть все необходимое для того, чтобы вести активный образ жизни - протяженные беговые и веломаршруты, Волга и Ока, интересный рельеф. Приглашаем всех к участию и ждем в Нижнем Новгороде".

Первый день фестиваля начнется с заплывов в Гребном канале на одну и две морские мили SWIMSTAR. Продолжится праздник спорта женским забегом на 5 км IRONLADY и детскими забегами STARKIDS на 500 и 1000 м. 5 августа состоятся соревнования по триатлону на дистанциях OLYMPIC (1.5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и 113 (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег).

Гендиректор IRONSTAR Андрей Кавун заявил, что "для IRONSTAR Нижний Новгород – это новая локация, которая, я уверен, станет жемчужиной в календаре наших стартов".

"Город уникален и точки зрения туристической привлекательности, и со спортивной составляющей. Фестиваль пройдет в историческом центре, рядом с Кремлем, знаменитой Чкаловской лестницей и видами на слияние Оки и Волги, что в совокупности с комфортной августовской погодой привлечет в город новую аудиторию. Большая благодарность губернатору Нижегородской области и АНО "ЦЕНТР 800" за помощь и поддержку в организации мероприятия", - сказал он.