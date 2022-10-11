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Свыше 350 городов были представлены на IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На федеральной территории "Сириус" состоялся фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022, она собрал 6000 участников из 352 городов России.

На протяжении спортсмены участвовали в забегах, заплывах и четырех дистанциях триатлона. В рамках фестиваля также прошли чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и финал Кубка России по триатлону на дистанции спринт.

По традиции, фестиваль открылся заплывами на открытой воде. Спортсмены проплыли дистанции 1 и 2 морские мили в бухте Имеретинского порта. В этот же день состоялись женский забег на 5 км IRONLADY и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

"8 октября прошли главные гонки сезона - IRONSTAR 226 (3.86 км плавания, 180 км велогонка и 42.195 км бег) и 113 SOCHI СИРИУС 2022 (1,93 плавание, 90 км велогонка, 21 км бег). В этом году статус "железного человека" получили порядка 800 участников - они полностью преодолели дистанцию в указанные лимиты времени. Торжественный финиш участников проходил около гостиничного комплекса "Имеретинский", - сообщили организаторы.

9 октября прошли старты любителей в триатлонных дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).

"Из-за погодных условий плавательный этап гонки SPRINT был заменен на бег. Участники боролись с непогодой, что сделало преодоление дистанции еще более ценным", - отмечается в релизе.

Фестиваль стал самым массовым за сезон по количеству параатлетов: более 30 человек приняли участие в различных дисциплинах, включая "железную" дистанцию триатлона.

триатлон
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