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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - По итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сформировался полный список команд, завоевавших путевки в 1/8 финала турнира.

Ко второй сессии матчей отчетного тура (начиналась в 23:00 мск среды) вакантной оставалась одна путевка, за нее очную борьбу в Италии вели местный "Милан" и австрийский "Зальцбург". "Милан" победил со счетом 4:0, набрал 10 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе Е. Первое место занял "Челси" (13 очков).

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Путевки в плей-офф с первых мест завоевали "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси" (все - Англия), "Порту" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Реал" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция).

Со вторых мест, помимо "Милана", в 1/8 финала отобрались "Ливерпуль" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Интер", "Милан" (оба - Италия), "Айнтрахт Франкфурт", "РБ Лейпциг, "Боруссия Дортмунд" (все - Германия), "Бенфика" (Португалия).

Утешительные путевки в плей-офф Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента, заняли команды, ставшие в своих группах ЛЧ третьими: "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Барселона", "Севилья" (оба - Испания), "Ювентус" (Италия).

Выбыли из еврокубков аутсайдеры групп: "Рейнджерс" (Шотландия), "Атлетико" (Испания), "Виктория" (Чехия), "Марсель" (Франция), "Динамо Загреб" (Хорватия), "Селтик" (Шотландия), "Копенгаген" (Дания), "Маккаби Хайфа" (Израиль).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в Ньоне.

Российские клубы не принимают участия в еврокубках нынешнего сезона на основании решения УЕФА.

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