"Реал" забил пять мячей "Селтику" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Француженка Стефани Фраппар по ходу игры назначила три пенальти

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 5:1 нанесли поражение шотландскому "Селтику" в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На шестой минуте Лука Модрич реализовал пенальти и вывел "Реал" вперед. На 21-й минуте Родриго также с пенальти увеличил преимущество хозяев в счете.

Француженка Стефани Фраппар, обслуживавшая матч в качестве главного судьи, к 35-й минуте назначила пенальти уже в ворота "Реала", но футболист "Селтика" Йосип Юранович не смог переиграть голкипера Тибо Куртуа.

Во втором тайме футболисты "Реала" забили еще три мяча, авторами голов стали Марко Асенсио (51), Винисиус Жуниор (61), Федерико Вальверде (71).

На 84-й минуте в составе "Селтика" гол провел Жоау Филипе.

В другом матче группы F украинский "Шахтер", принимая в Варшаве соперников из немецкого "РБ Лейпциг", потерпел поражение со счетом 0:4. Голы в составе гостей провели Кристофер Нкунку (10), Андре Силва (50), Доминик Собослаи (62). Помимо этого, зафиксирован автогол футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря (68).

В итоге "Реал", набрав 13 очков, вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, "Лейпциг" (12) – со второго. "Шахтер" (6) весной сыграет в плей-офф Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента. "Селтик" выбывает из еврокубков.