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Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани
Фигуристка Камила Валиева
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Фигуристка Камила Валиева стала победительницей третьего этапа Гран-при России "Идель-2022" в Казани.

Произвольная программа фигуристок-одиночниц прошла в воскресенье. Прокат олимпийской чемпионки-2022 в командном соревновании судьи в Казани оценили 158,42 балла. С учетом прошедшей 5 ноября короткой программы (83,31), которую Валиева также выиграла, общая сумма оценок составила 241,72.

Второе место заняла Вероника Яметова (210,34), третьей стала Ксения Синицына (207,55).

Ранее Валиева выиграла первый этап Кубка России в Москве. Второй этап в Сочи она пропустила, здесь победительницей стала Аделия Петросян.

Четвертый этап Гран-при России, "Московские звезды" пройдет в Москве 11-13 ноября; пятый, "Волжский пируэт" - в Самаре 18-20 ноября; шестой, "На призы губернатора Пермского края" - в Перми 25-27 ноября.

Финал Гран-при России запланирован на 3-5 марта 2023 года в Сочи.

фигурное катание Камила Валиева
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