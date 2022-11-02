Третье место с новой программой. Возвращение Трусовой после Олимпиады

Серебряному призеру Игр-2022 завоевала бронзу на первом турнире после паузы

Александра Трусова Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Центральной фигурой на прошедшем в Сочи этапе Гран-при России по фигурному катанию стала серебряный призер Олимпиады-2022 в соревновании одиночниц Александра Трусова. Для нее это была первое выступление после Игр в Пекине.

Олимпийская драма в Китае коснулась не только фаворитку ОИ Камилу Валиеву, но и саму Трусову. Раздосадованная тем, что вместо золота удалось завоевать только серебро, Трусова в сердцах заявила, что больше не выйдет не лед. Но вскоре остыла и дала понять, что карьеру завершать не будет.

Золотую медаль тогда выиграла Анна Щербакова, но на сочинском этапе она (как и Валиева) участие не принимала. Приехавшая же в Краснодарский край Трусова стала главной любимицей публики на стадионе "Айсберг", на котором, правда, не наблюдалось аншлага.

Еще во время разминки перед коротким прокатом с трибун преимущественно детскими голосами раздавалось "Саша, мы тебя любим!" "Саша, побеждай!" Ты сможешь, Саша!"

А уже после самого проката, который, как выяснилось чуть позже, на некоторое время выводил спортсменку в промежуточные лидеры, на лед с трибун было выброшено внушительное количество адресованных Трусовой букетов цветов. Внешне было похоже на то, что их было больше чем для остальных фигуристок одиночного катания, вместе взятых.

Короткий прокат Трусовой судьи оценили в 70,20 балла.

"Форма нормальная, не получилось просто. Я сомневаюсь, что за три недели может зажить что-то. Мне лучше", - приводит слова Трусовой, получившей недавно травму, пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Лидером после короткой программы стала ученица школы Этери Тутберидзе Аделия Петросян, заработавшая 78,92 балла. Третьей в тот день стала Вероника Яметова (68,03).

В произвольной программе в спор за медали вмешалась Софья Самоделкина, которая в итоге по сумме оценок опередила не только Яметову, но и Трусову. Заработав общих 218,73 балла), Самоделкина стала серебряным призером сочинского этапа, Трусова (208,55) заняла третье место, Яметова (204,96) – четвертое.

Победу же на этапе Гран-при России в Сочи одержала Петросян, общая сумма баллов за короткую и произвольную программы у нее составила 239,31.

"Ощущения отличные. Всем было видно, что получилось, что не получилось. Я рада, что откатала то, что тренировала в "Хрустальном" и, конечно, рада, что всё прошло более-менее. На первом элементе (4Т), наверное, я все-таки еще переживала о том, что надо собраться и каскад сделать, а четверной ритбергер, наверное, не совсем еще напрыгала, надо побольше делать", - приводит слова Петросян федерация.

Трусова же указала на волнение, присутствовавшее во время выступления в Сочи.

"Это мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать. Дело не в подготовке, ни в чем... Волнуюсь. Конечно, вкатываться в олимпийский сезон тяжелее, чем было, но я старалась", - отметила Трусова, представившая здесь новую программу.

"Новые программы катаю три недели. Я люблю очень новые программы, мне нравится катать новое. Никогда не катаю программы два сезона подряд, только когда совсем маленькой была, потому что меня даже спрашивали: "Оставим?", а я отказывалась, потому что мне интереснее так", - рассказала фигуристка.

В мужском одиночном катании победу одержал чемпион пекинской олимпиады в командном турнире Марк Кондратюк (279,00). В призеры также попали Алексей Ерохов (241,05) и Петр Гуменник (236,63).

В танцах на льду сочинский этап выиграла пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (210,98). Места на пьедестале почета заняли также Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (190,87) и Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев (123,28).

В соревновании спортивных пар победу одержал дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (228,36). На второй строчке разместились Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (217,27), на третьей - Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (214,22).

Сочинский этап Гран-при "Бархатный сезон" при партнерстве с платежной системой "Мир" прошел вслед за московским "Золотой конек России", состоявшийся 21-23 октября. Третий этапе "Идель-2022" пройдет в Казани 4-6 ноября, четвертый, "Московские звезды" - в Москве 11-13 ноября; пятый, "Волжский пируэт" - в Самаре 18-20 ноября; шестой, "На призы губернатора Пермского края" - в Перми 25-27 ноября.

Финал Гран-при России запланирован на 3-5 марта 2023 года в Сочи.

Эти даты совпадают с проведением международных турниров, от участия в которых российские фигуристы отстранены.