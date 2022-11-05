Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Камила Валиева лидирует после короткого проката на проходящем в Казани третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Чемпионка Олимпиады-2022 в командных соревнованиях заработала в короткой программе в Казани 83,30 балла.

Второе место занимает Вероника Яметова (75,90), третье – Ксения Синицына (70,54).

Произвольная программа фигуристок пройдет в воскресенье.

Ранее Валиева выиграла короткую и произвольную программы на первом этапе Кубка России в Москве. Второй этап в Сочи она пропустила, здесь победительницей стала (и в короткой, и в произвольной программах) Аделия Петросян.