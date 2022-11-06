Гол Головина принес "Монако" победу над "Тулузой" в чемпионате Франции
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" со счетом 2:0 одержали победу над "Тулузой" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Франции.
На 46-й минуте счет открыл полузащитник сборной России Александр Головин, на 60-й Бреел Эмболо упрочил преимущество "Монако" в счете.
26-летний россиянин забивает мяч во втором матче подряд чемпионата Франции. 30 октября он провел гол в матче против "Анже".
Теперь "Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Тулуза" - на 12-й строчке, 16 баллов.