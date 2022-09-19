Болельщики "Монако" признали Головина лучшим игроком матча с "Реймсом"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Монако" россиянин Александр Головин стал лауреатом матча восьмого тура чемпионата Франции против "Реймса".

Как сообщается на сайте "Монако", болельщики признали российского футболиста лучшим игроком матча. По итогам опроса 26-летний Головин набрал 32 процента голосов.

На 47-й минуте Головин отметился голом, который для него стал первым в сезоне. Этот гол помог "Монако" укрепить преимущество в счете, а в итоге одержать гостевую победу со счетом 3:0.