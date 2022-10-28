Черчесов вывел "Ференцварош" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты венгерского "Ференцвароша" со счетом 1:1 завершили домашний матч пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против представляющий чемпионат Франции "Монако".

На 31-й минуте "Монако" открыл счет благодаря точному удару Виссама Бен Йеддера. Преимущество в счете гостей продержалось до 81-й минуты, когда ответный гол провел Кристоффер Захариассен.

В результате "Ференцварош", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, набрал 10 очков и гарантировал себе итоговое первое место в группе Н. С этой позиции команда напрямую выходит в 1/8 финала.

За тур до финиша группового этапа на вторую путевку в плей-офф (команда, финиширующая второй, будет участвовать в дополнительной стадии, в 1/16 финала) продолжают претендовать "Монако" (7 очков), турецкий "Трабзонспор" и сербская "Црвена Звезда" (по 6). В отчетном туре "Црвена Звезда" дома взяла верх над "Трабзонспором" - 2:1.

Команда, занявшая третье место, получит утешительную путевку в 1/16 финала Лиги конференций, третьего по статусу клубного турнира Европы. Аутсайдер группы выбывает из еврокубков.

Что касается матча "Ференцварош" - "Монако", в составе гостей полный матч провел полузащитник сборной России Александр Головин. Незадолго до окончания игры Наставник "Ференцвароша" Черчесов получил желтую карточку за споры с арбитром.

В шестом туре 3 ноября в группе Н пройдут матчи "Монако" - "Црвена Звезда" и "Трабзонспор" - "Ференцварош".