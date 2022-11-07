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Победителям и призерам Спартакиады сильнейших выплатят более 620 млн рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Победители и призеры Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, а также их тренеры и специалисты получат денежные вознаграждения на общую сумму более 620 млн руб., соответствующее постановление о вознаграждениях размещено на портале правовой информации.

В соответствии с постановлением более 2 тыс. победителей и призеров Всероссийской Спартакиады сильнейших, а также их тренеры и специалисты получат премии в общем размере свыше 620 миллионов рублей. Также премии будут выплачиваться победителям и призерам чемпионатов России по олимпийским видам спорта.

Так, за золотую медаль на Всероссийской спартакиаде спортсмены получат 358,4 тыс. рублей, за серебряную - 179,2 тыс. рублей, за бронзовую - 107,5 тыс. рублей. Тренеры и специалисты получат - 171,5 тыс. рублей, 84,5 тыс. рублей и 51,2 тыс. рублей соответственно. Размер вознаграждения за золотую медаль на чемпионатах России для спортсменов составит 125 тыс. рублей, за серебряную - 62,5 тыс. рублей, за бронзовую - 37,5 тыс. рублей. Для тренеров и специалистов - 76,8 тыс. рублей, 38,4 тыс. рублей и 23 тыс. рублей соответственно.

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