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FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская Fenway Sports Group (FSG) рассматривает возможность продажи принадлежащего ей английского футбольного клуба "Ливерпуль", пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, FSG, которую консультируют инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley, получила предложение о приобретении "Ливерпуля" по крайней мере от одного потенциального покупателя.

FSG заявила, что часто получает предложения "от третьих сторон, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами "Ливерпуля".

"Как и отмечалось ранее, при правильных условиях FSG рассмотрит привлечение новых акционеров, если это будет в интересах футбольного клуба", - говорится в заявлении компании.

С момента приобретения "Ливерпуля" FSG в 2010 году футбольный клуб становился победителем как Лиги чемпионов, так и Английской премьер-лиги. По оценкам Forbes, стоимость "Ливерпуля" составляет порядка $4,45 млрд.

FSG, контролируемая американским миллиардером Джоном Генри, также владеет бейсбольной командой Boston Red Sox и хоккейным клубом Pittsburgh Penguins.

FSG Fenway Sports Group Goldman Sachs Morgan Stanley США Великобритания Джон Генри
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