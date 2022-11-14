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ЦСКА выиграл 10-й матч подряд в Единой лиге ВТБ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанес крупное поражение нижегородскому "Пари НН".

Поединок на столичной арене "Мегаспорт" завершился со счетом 107:63 (31:16, 26:16, 27:8, 23:23). Армейцы одержали 10-ю победу в 10-ти матчах "регулярки" и продолжают единолично лидировать в турнирной таблице (20 очков). Нижегородцы расположились на седьмой позиции (15).

Ранее у себя в Казани УНИКС одолел пермскую "Парму-Пари" - 93:74 (17:15, 25:19, 30:20, 21:20). Команда из столицы Татарстана 10 ноября потерпела первое поражение в текущем сезоне лиги, уступив в Москве ЦСКА (92:79). УНИКС в таблице занимает второе место (19). Клуб из Перми идет на восьмой строчке (14).

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является петербургский "Зенит", в финальной серии-2021/2022 обыгравший ЦСКА, но затем уступивший ему в Суперкубке.

баскетбол Единая лига ВТБ
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