Ралли "Шелковый" путь"-2023 пройдет по маршруту Казань - Москва через Урал

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ралли "Шелковый путь" в 2023 году пройдет с 6 по 15 июля через 13 субъектов РФ и пересечет три часовых пояса, сообщили организаторы.

В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях "Шелкового пути": Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области, а также г. Магнитогорск в Челябинской области.

"Ралли "Шелковый путь" на протяжении многих лет остается одним из крупнейших международных состязаний в мире автоспорта и флагманом российских ралли-рейдов. На сегодняшний день - это один из самых амбициозных и масштабных спортивных проектов в России, а также объединяющая платформа для экономического и культурного взаимодействия", - сказал министр спорта Олег Матыцин.

Административные и технические проверки пройдут в Казани 5 и 6 июля, после их завершения участники проедут через стартовый подиум на площади Тысячелетия во время церемонии торжественного открытия ралли. Далее через республики Татарстан и Башкортостан караван достигнет Магнитогорска на восточном склоне Южного Урала.

С Урала гонщики отправятся открывать степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской, Самарской и Саратовской областей; заключительным испытанием станут арчединско-донские пески Волгоградской области, а также бездорожье и броды Липецкой и Тульской областей. Финиширует ралли в Москве.