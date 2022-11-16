Умер двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной СССР по хоккею Александр Мартынюк скончался в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба московского "Спартака", цвета которого он защищал на клубном уровне.

Сообщается, что ветеран ушел из жизни после продолжительной болезни.

Мартынюк – двукратный чемпион мира (1971, 1973) в составе сборной страны и трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976) в составе "Спартака". Всего в чемпионатах страны он провел 410 матчей, забросив 212 шайб (из них 197 – в составе "Спартака"). В 1973 году Мартынюк установил рекорд отечественного хоккея, забросив восемь шайб в матче чемпионата мира со сборной ФРГ (18:2). Также он участвовал в Суперсерии матчей СССР-Канада 1972 года.

Помимо "Спартака", Мартынюк выступал за московские "Крылья Советов" и австрийский "Капфенгер".