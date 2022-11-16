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Экс-футболист "Зенита" Кришито опроверг сообщения о завершении карьеры

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший защитник петербургского "Зенита" и сборной Италии по футболу Доменико Кришито уточнил, что пока еще не завершил выступления в профессиональном спорте.

О завершении им карьеры ранее в среду сообщила пресс-служба клуба американской футбольной лиги (MLS) "Торонто".

"Еще не закончил (карьеру). Раздумываю", - сказал 35-летний Кришито "Матч ТВ"

За 19-летнюю карьеру Кришито провел 55 матча, забив 51 мяч. В том числе итальянец играл в петербургском "Зените" (2001-2018), став в его составе двукратным чемпионом России.

футбол Доменико Кришито
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