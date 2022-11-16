Гол Месси принес Аргентине крупную победу над ОАЭ перед ЧМ-2022
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 5:0 нанесли поражение команде ОАЭ в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира-2022.
Два гола в матче в Абу-Даби провел Анхель Ди Мария (25, 36 минуты), по разу отличились Хулиан Альварес (17), Лионель Месси (44), Хоакин Корреа (60).
Аргентина является участником стартующего 20 ноября в Катаре ЧМ-2022 в Катаре. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией (22 ноября), Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).