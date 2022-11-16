Поиск
Реклама20idei.ru

Гол Месси принес Аргентине крупную победу над ОАЭ перед ЧМ-2022

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 5:0 нанесли поражение команде ОАЭ в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира-2022.

СпортСуперкомпьютер предсказал триумфатора ЧМ-2022Читать подробнее

Два гола в матче в Абу-Даби провел Анхель Ди Мария (25, 36 минуты), по разу отличились Хулиан Альварес (17), Лионель Месси (44), Хоакин Корреа (60).

Аргентина является участником стартующего 20 ноября в Катаре ЧМ-2022 в Катаре. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией (22 ноября), Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября).

футбол ЧМ-2022 Аргентина Лионель Месси Анхель Ди Мария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" обыграл "Факел" в матче Кубка России по футболу

Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP

Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP

Экс-футболист "Челси" и сборной Англии Кэхилл завершил карьеру

Экс-футболист "Челси" и сборной Англии Кэхилл завершил карьеру

Надаль потерпел второе поражение подряд на Итоговом турнире ATP

Главный тренер МЮ заявил руководству, что Роналду больше не сыграет за клуб

Слуцкий покинул пост главного тренера казанского "Рубина"

Слуцкий покинул пост главного тренера казанского "Рубина"

Джокович победил Циципаса в матче Итогового турнира ATP

Джокович победил Циципаса в матче Итогового турнира ATP

ХК "Спартак" обыграл "Динамо" в первом матче под руководством Гришина

ХК "Спартак" обыграл "Динамо" в первом матче под руководством Гришина

Рублев победил Медведева в матче Итогового турнира ATP

Фригийские колпаки стали талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже

Фригийские колпаки стали талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });