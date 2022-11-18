МЮ нацелился уволить Роналду, лишив его 18,2 млн евро

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" начал юридический процесс расторжения контракта с нападающим Криштиану Роналду из-за его громкого интервью, сообщает Daily Mail.

При этом клуб не намерен выплачивать компенсацию за досрочный разрыв контракта. В результате португалец может лишиться зарплаты в 570 тыс. евро в неделю. В сумме с учетом оставшегося до июня 2023 года срока действия нынешнего контракта это составит 18,2 млн евро.

Юристы МЮ обращают внимание на то, что футболист нарушил условия своего контракта своими резкими высказываниями в адрес руководства клуба и его партнеров по команде. Само руководство, включая владельцев МЮ, братьев Джоэла и Аврама Глейзеров, считает, что Роналду своими высказываниями сжег мосты и пути назад у него нет.

14 ноября в СМИ появились высказывания Роналду, в резкой форме раскритиковавшего клуб, его нынешнего и бывшего главных тренеров. В частности, Роналду заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, и считает, что клуб предал его. По мнению португальца, после ухода из команды в 2013 году главного тренера сэра Алекса Фергюсона клуб остановился в развитии.

15 ноября тен Хаг на встрече с руководством футбольного клуба сообщил, что больше не будет задействовать Роналду в матчах МЮ.

Сейчас 37-летний футболист находится в расположении сборной Португалии и готовится к стартующему 20 ноября в Катаре чемпионату мира.

Летом 2021 года Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", с которым ранее выиграл большое количество титулов - как в Англии, так и в еврокубках. В составе МЮ он стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также по разу Роналду выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии.