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Главный тренер МЮ заявил руководству, что Роналду больше не сыграет за клуб

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг на встрече с руководством футбольного клуба сообщил, что больше не будет задействовать нападающего Криштиану Роналду в матчах команды. Об этом сообщает ESPN.

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Решение связано с резкими высказываниями футболиста в отношении руководства МЮ и лично – тен Хага. В частности, Роналду заявил, что не уважает главного тренера, и считает, что клуб предал его.

Пор мнению тен Хага, Роналду зашел в своей критике слишком далеко. При этом отмечается, что тренер считает, что португальский форвард находится в отличной форме и мог бы помочь команде в решении задач на вторую часть сезона. Но нидерландский специалист высказал руководству МЮ позицию в том, что не хочет жертвовать атмосферой внутри команды.

37-летний Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", с которым ранее выиграл множество титулов, летом 2021 года.

футбол Манчестер Юнайтед МЮ Криштиану Роналду
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