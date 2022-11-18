ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА нанесли поражение "Спартаку" в московском дерби в пятницу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч в пятницу прошел на домашней арене "красно-белых". Итог противостояния - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу армейцев.

У "Спартака" прервалась трехматчевая победная серия, команда впервые проиграла под руководством нового главного тренера Игоря Гришина. Эта серия началась 11 ноября как раз с победы над ЦСКА (2:1), тогда командой руководил в качестве исполняющего главного тренера Алексей Заварухин.

"Спартак" имеет в своем активе 33 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. ЦСКА идет вторым, набрав 45 баллов.