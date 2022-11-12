Хоккейный "Спартак" возглавил Игорь Гришин
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Главным тренером московского хоккейного клуба "Спартак" стал Игорь Гришин, сообщается в субботу на сайте команды.
Контракт со специалистом подписан до конца сезона-2022/2023, с опцией продления, говорится в заявлении.
Гришин возглавлял фарм-клуб "Спартака" - воскресенский "Химик", который является одним из лидеров Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
9 ноября "Спартак" уступил минскому "Динамо", потерпев шестое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
10 ноября "Спартак" принял решение расстаться с главным тренером Борисом Мироновым. Также команду покинул его ассистент Егор Башкатов.
11 ноября хоккеисты московского "Спартака" победили столичный ЦСКА.