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Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера

Спартаковцы прервали шестиматчевую серию поражений

Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА после увольнения главного тренера
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" победили столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи на льду ЦСКА - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Спартака".

На 10-й минуте Фил Вароне вывел "Спартак" вперед. На 31-й Павел Карнаухов сравнял счет. На 51-й спартаковец Матвей Заседа забросил победную для его команды шайбу.

10 ноября "Спартак" отправил в отставку главного тренера команды Бориса Миронова. К его увольнению привела серия неудач команды, потерпевшей шесть матчей подряд. Обязанности наставника "Спартака" в матче против ЦСКА исполнял Алексей Заварухин.

Теперь "Спартак" имеет в своем активе 29 очков в 30 матчах, команда занимает восьмое место в Западной конференции. ЦСКА в этой же конференции занимает третье место – 39 очков в 27 матчах.

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