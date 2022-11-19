Джокович стал первым финалистом Итогового турнира ATP

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович победил американца Тейлора Фрица в матче 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Результат встречи - 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича.

В рейтинге ATP серб занимает восьмое место, Фриц располагается строчкой ниже.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия, №3 в мировом рейтинге - Андрей Рублев (Россия, 6).

ATP Finals-2022 проходит с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов. При этом соревнование проходит без первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Получившего травму спортсмена заменил Фриц.

Призовой фонд ATP Finals-2022 составляет рекордные 14 млн 750 тыс. долларов. Обладатель титула заработает более 2 млн 200 тыс. долларов. Если при этом он ни разу не проиграет, то его призовые увеличатся до 4 млн 740 тыс. 300 долларов.