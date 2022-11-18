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Медведев потерпел третье поражение на Итоговом турнире, уступив Джоковичу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в заключительном туре группового этапа Итогового турнира АТР в Турине.

Результат встречи в "Красной группе" - 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу серба.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает пятое место, Джокович является восьмой ракеткой мира.

СпортМедведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATPМедведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATPЧитать подробнее

Для Медведева это третье поражение подряд. До этого он уступил соотечественнику Андрею Рублеву (7-й номер рейтинга) и греку Стефаносу Циципасу (3), потеряв шансы на выход в полуфинал.

Джокович, в свою очередь, выиграл все три матча и пробился в 1/2 финала с первого места. Его следующим соперником станет американец Тейлор Фриц (9), который занял второе место в "Зеленой группе".

Позже в "Красной группе" состоится матч между Циципасом и Рублевым. Победитель станет вторым полуфиналистом и сразится с лидером параллельной группы норвежцем Каспером Руудом (4).

Даниил Медведев выигрывал итоговый турнир в 2020 году, одолев в решающем матче австрийца Доминика Тима. В 2021 году Медведев дошел до финала, где уступил представителю Германии Александру Звереву.

ATP Finals-2022 проходит с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов. При этом соревнование проходит без первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Получившего травму спортсмена заменил Фриц.

Призовой фонд ATP Finals-2022 составляет рекордные 14 млн 750 тыс. долларов. Обладатель титула заработает более 2 млн 200 тыс. долларов. Если при этом он ни разу не проиграет, то его призовые увеличатся до 4 млн 740 тыс. 300 долларов.

теннис Даниил Медведев Новак Джокович
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