Фритц обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал ATP Finals

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Теннисист из США Тейлор Фритц нанес поражение канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в заключительном туре группового этапа Итогового турнира АТР, проходящего в Турине.

Результат встречи в "Зеленой группе" - 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2 в пользу Фритца, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место. Оже-Альяссим является шестой ракеткой мира.

Таким образом Фритц, одержавший вторую победу, пробился в полуфинал. Ранее из "Зеленой группы" проход в 1\2 финала обеспечил норвежец Каспер Рууд (4-й номер рейтинга).

Тейлор Фритц попал на итоговый турнир из-за отказа участия в нем первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Призовой фонд ATP Finals-2022 составляет $14,75 млн.