Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Товарищеский матч сборных России и Узбекистана по футболу завершился вничью.

Результат встречи в Ташкенте - 0:0. "Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию.

Аналогичный исход был зафиксирован и в матче сборной России 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. До этого, 24 сентября национальная команда России одолела в Бишкеке сборную Киргизии (2:1).

Весной нынешнего года сборная России должна была сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, но Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила национальную команду из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Санкции ФИФА в отношении россиян действуют и в настоящий момент.