Узбекистан - Россия. Онлайн
Товарищеский матч футбольных сборных проходит в Ташкенте
Игра проходит в Ташкенте
Матч начался!
Состав сборной Узбекистана
Уткир Юсупов, Рустам Ашмуратов, Умар Эшмуродов, Хусниддин Аликулов, Шерзод Насруллаев, Фаррух Сайфиев, Одилджон Хамробеков, Отабек Шукуров, Азизбек Тургунбоев, Хожимат Эркинов, Эльдор Шомуродов
Команды вышли на поле! Звучит гимн сборной России!
Почти все игроки сборной России сегодня будут играть в красной форме
Впрочем, тогда состав был экспериментальный, с большим количеством дебютантов. Потом главный тренер российской сборной Валерий Карпин дал понять, что на игру с Узбекистаном будет практически основной состав (с учетом того, что на игру не вызваны Миранчук с Головиным, выступающие в топ-чемпионатах). И действительно: состав близок к оптимальному. Посмотрим на игру. Если будет так себе, выражение лица Карпина окажется эмоциональнее чем на заглавной фотке.
В четверг сборная России играла на выезде с Таджикистаном. Наши забили один-единственный гол, да и тот с нарушением правил, гол не засчитали. Итог - 0:0.
Игра пройдет в Ташкенте и стартует в 15:00 по московскому времени
Добрый день, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Узбекистана и России!