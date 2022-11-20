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Узбекистан - Россия. Онлайн

Товарищеский матч футбольных сборных проходит в Ташкенте

Узбекистан - Россия. Онлайн
Фото: Epsilon/Getty Images

Игра проходит в Ташкенте

1'

Матч начался!

Состав сборной Узбекистана

Уткир Юсупов, Рустам Ашмуратов, Умар Эшмуродов, Хусниддин Аликулов, Шерзод Насруллаев, Фаррух Сайфиев, Одилджон Хамробеков, Отабек Шукуров, Азизбек Тургунбоев, Хожимат Эркинов, Эльдор Шомуродов

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Впрочем, тогда состав был экспериментальный, с большим количеством дебютантов. Потом главный тренер российской сборной Валерий Карпин дал понять, что на игру с Узбекистаном будет практически основной состав (с учетом того, что на игру не вызваны Миранчук с Головиным, выступающие в топ-чемпионатах). И действительно: состав близок к оптимальному. Посмотрим на игру. Если будет так себе, выражение лица Карпина окажется эмоциональнее чем на заглавной фотке.

В четверг сборная России играла на выезде с Таджикистаном. Наши забили один-единственный гол, да и тот с нарушением правил, гол не засчитали. Итог - 0:0.

Игра пройдет в Ташкенте и стартует в 15:00 по московскому времени

Добрый день, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Узбекистана и России!

футбол Узбекистан Россия
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