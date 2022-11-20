Узбекистан - Россия. Онлайн

Впрочем, тогда состав был экспериментальный, с большим количеством дебютантов. Потом главный тренер российской сборной Валерий Карпин дал понять, что на игру с Узбекистаном будет практически основной состав (с учетом того, что на игру не вызваны Миранчук с Головиным, выступающие в топ-чемпионатах). И действительно: состав близок к оптимальному. Посмотрим на игру. Если будет так себе, выражение лица Карпина окажется эмоциональнее чем на заглавной фотке.