Непобежденный Нурмагомедов-младший проведет следующий бой UFC в январе
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умер Нурмагомедов 14 января проведет бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильца Раони Барселоса, сообщает ESPN.
Поединок представителей легчайшего веса пройдет в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
26-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 15 поединков и все выиграл. В том числе три – в UFC. На счету 35-летнего Барселоса 17 побед при трех поражениях.
Умар Нурмагомедов – двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.