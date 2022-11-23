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Непобежденный Нурмагомедов-младший проведет следующий бой UFC в январе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умер Нурмагомедов 14 января проведет бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильца Раони Барселоса, сообщает ESPN.

Поединок представителей легчайшего веса пройдет в рамках турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

26-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 15 поединков и все выиграл. В том числе три – в UFC. На счету 35-летнего Барселоса 17 побед при трех поражениях.

Умар Нурмагомедов – двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

UFC смешанные единоборства
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