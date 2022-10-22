Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев завоевал статус чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру в главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Россиянин победил соперника удушающим приемом во втором раунде.

Для 30-летнего Махачева это 23-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. В свою очередь, 33-летний Оливейра потерпел девятое поражение, имея в своем активе 33 победы.

Среди тех, кто ранее владел чемпионским поясом в легком весе, был россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он завершил карьеру осенью 2020 года в статусе непобежденного бойца: в смешанных единоборствах 34-летний Нурмагомедов выиграл все 29 своих поединков.