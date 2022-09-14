Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов подписал новое соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом спортсмен написал в соцсетях.

Контракт предусматривает проведение под эгидой UFC несколько боев россиянина. Первый из них запланирован на начало ноября.

"Я не могу дождаться, чтобы разбить кого-нибудь 5 ноября", - написал 26-летний боец.

Умар Нурмагомедов – двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах 15 поединков, во всех он одержал победы. В их числе – бои на турнирах UFC. Последний его поединок датирован 26 июня 2022 года, когда российский боец одержал победу над американцем Нейтом Манессом в Лас-Вегасе.