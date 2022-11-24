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Российский вратарь Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" россиянина Илью Сорокина лучшим игроком дня, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Эдмонтона" российский голкипер отразил 50 бросков. Хоккеисты "Айлендерс" в итоге добились победы со счетом 3:0.

Второй звездой признан швейцарский форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер, оформивший хет-трик в матче с "Сиэтлом". "Сен-Хосе" при этом потерпел поражение со счетом 5:8.

В тройку лучших игроков также попал швейцарский вратарь "Аризоны" Карел Веймелка. Он отразил 36 бросков в игре с "Каролиной". "Аризона" победила со счетом 4:0.

хоккей НХЛ
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