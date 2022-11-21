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Малкин отметился голом в своем 1000-м матче в НХЛ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Питтсбург" одержал победу над "Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу "Питтсбурга".

Один из голов в составе победителей оформил на свой счет российский нападающий Евгений Малкин. Для 36-летнего спортсмена этот матч был 1000-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он набрал 1166 (452+714 по системе "гол+пас") очков.

Малкин выступает в НХЛ с сезона-2006/07, перейдя из магнитогорского "Металлурга". Всю карьеру в НХЛ он проводит в составе "Питтсбурга", с которым трижды (в 2009, 2016 и 2017 годах) выиграл Кубок Стэнли. Также он двукратный (2012 и 2014 годы) чемпион мира в составе сборной России.

хоккей НХЛ
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