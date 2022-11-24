Камерунский футболист вышел на матч ЧМ в бутсах с изображением флага РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа матч чемпионата мира в Катаре против Швейцарии провел в бутсах, на которых помимо камерунского флага изображен флаг Российской Федерации.

Фотографию бутс 27-летний футболист опубликовал в своем телеграм-канале.

Ондуа имеет гражданство РФ. Детство он провел в России в связи с дипломатической деятельностью отца, играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА.

Матч против Швейцарии он начал в запасе и вышел на поле на 68-й минуте. К тому моменту сборная Камеруна уступала со счетом 0:1, к финальному свистку счет не изменился.