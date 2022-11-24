Поиск
Реклама20idei.ru

Камерунский футболист вышел на матч ЧМ в бутсах с изображением флага РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа матч чемпионата мира в Катаре против Швейцарии провел в бутсах, на которых помимо камерунского флага изображен флаг Российской Федерации.

Фотографию бутс 27-летний футболист опубликовал в своем телеграм-канале.

Ондуа имеет гражданство РФ. Детство он провел в России в связи с дипломатической деятельностью отца, играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА.

Матч против Швейцарии он начал в запасе и вышел на поле на 68-й минуте. К тому моменту сборная Камеруна уступала со счетом 0:1, к финальному свистку счет не изменился.

футбол ЧМ-2022 Россия Камерун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2022

Сборная Швейцарии победила Камерун в матче ЧМ по футболу

ЧМ-2022

Сборная Бельгии по футболу обыграла Канаду в матче чемпионата мира

Сборная Бельгии по футболу обыграла Канаду в матче чемпионата мира
ЧМ-2022

Испания забила семь голов в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022

Испания забила семь голов в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022
ЧМ-2022

Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ по футболу

Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче чемпионата мира

Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче чемпионата мира

"Манчестер Сити" продлил контракт с главным тренером Гвардиолой

Президент ФК "Урал" предложил пересмотреть систему Fan ID

Президент ФК "Урал" предложил пересмотреть систему Fan ID
ЧМ-2022

У игрока сборной Саудовской Аравии после матча с Аргентиной выявили перелом челюсти

ЧМ-2022

Сборная Франции разгромила Австралию в матче чемпионата мира

Сборная Франции разгромила Австралию в матче чемпионата мира

СКА забросил шесть шайб в ворота ЦСКА в матче КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });