Сборная Швейцарии победила Камерун в матче ЧМ по футболу

Единственный гол камерунцы пропустили от играющего за соперника соотечественника

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швейцарии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Камеруну в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Гол на 48-й минуте встречи, которая прошла в городе Эль-Вакра, провел швейцарец камерунского происхождения Брил Эмболо.

На 68-й минуте в составе сборной Камеруна на поле вышел полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство. Детство он провел в России в связи с дипломатической деятельностью отца, играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА.

На 81-й минуте на поле вышел камерунский нападающий Муми Нгамале, на клубном уровне защищающий цвета московского "Динамо".

Швейцария и Камерун на ЧМ-2022 представляют группу G. В 22:00 мск начнется матч между другими участниками квартета – сборными Бразилии и Сербии.