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Сборная Японии проиграла Коста-Рике на ЧМ после победы над Германией

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Японии со счетом 0:1 потерпели поражение от команды Коста-Рики в матче второго тура чемпионата мира в Катаре.

На 81-й минуте встречи в Эр-Райяне гол провел Кейшер Фуллер.

Ранее Япония сенсационно обыграла Германию (2:1), Коста-Рика крупно проиграла Испании (0:7).

В группе Е три команды к настоящему моменту набрали по 3 очка, это Испания, Япония и Коста-Рика. У Германии 0 очков. В 22:00 мск стартует встреча второго тура между Испанией и Германией.

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